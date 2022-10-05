Радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада, читатиме Ада Роговцева

Радіодиктант національної єдності 2022 р. відбудеться в неділю, 9 листопада, об 11:00 за київським часом, повідомляється на сайті "Суспільного" у середу.

"Цьогорічний радіодиктант - це насамперед українська акція єднання, де б ми не були. Завдяки можливостям "Українського радіо" до радіодиктанту кожен може долучитися, незалежно від того, у якій точці земної кулі перебуває у цей непростий для нас усіх час. На сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні відбувається не лише за збереження наших територій, війна відбувається за збереження нашої ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас", - зазначив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін в ефірі "Українського радіо".

За його словами, автором тексту Радіодиктанту національної єдності у 2022 році стане українська письменниця та режисер, член Українського ПЕН Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Радіодиктант звучатиме у всій країні на хвилях "Українського радіо" та "Радіо Культура", а також наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах. Написання радіодиктанту-2022 адаптовано до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які мешкають за кордоном.

Радіодиктант національної єдності було засновано командою "Українського радіо" у 2000 році. З цього часу він щорічно проводиться у День української писемності та мови. Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі - у ньому беруть участь люди різного віку і найрізноманітніших професій, долучаючись до радіодиктанту на знак поваги до української мови.