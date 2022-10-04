За добу російські окупанти обстріляли Запорізьку область 114 разів, постраждали 90 цивільних об’єктів – голова ОВА

Минулої доби в Запорізькій області зафіксовано 114 обстрілів, постраждали 90 цивільних об'єктів у 23 населених пунктах, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Але це лише умовна цифра, бо не щодня є можливості для фіксації наслідків між обстрілами. Насправді щоденних влучань набагато більше", - наголосив Старух у повідомленні в телеграм-каналі.

Він також розповів про те, що окупанти намагаються обладнати лінію "державного кордону" в Запорізькій області та встановити власні правила її перетину.

"Як наслідок - не випускають наших громадян, зокрема чоловіків призовного віку. Якщо останнім часом за добу до обласного центру могли дістатись 1-2 тисячі людей за добу, то за вчора пункт перетину вдалося пройти лише восьми особам! Фактично транзит зупинено", - наголосив Старух.