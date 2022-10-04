Націоналізація держактивів РФ не позначиться на роботі діючих підприємств – нардеп

Націоналізація російських державних активів в українську власність не означає, що співробітники діючих підприємств втратять роботу, заявила заступниця комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу").

"Переведення у державну власність не означає зупинення підприємства. На людей, які працюють на підприємствах, не вплине", - сказала Підласа в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За її словами, і приватні, і державні націоналізовані підприємства продовжать працювати.

За словами народного депутата, після націоналізації російського майна чи корпоративних прав "нам треба буде вирішити, чи хочемо ми їх залишити у власності держави, чи виставити на приватизацію, чи здавати в оренду".

Вона нагадала, що, згідно з ухваленим Верховною Радою законом, процедура націоналізації відбувається за такою схемою: Рада національної безпеки та оборони затверджує перелік активів, що належать Росії як державі, після чого Верховна Рада схвалює законопроєктом рішення РНБО та указ президента, який вводить у дію це рішення.

Підласа зазначила, що ще у 2012 році було рішення міжнародного суду ООН про те, що жоден національний суд не може позбавити державу її активів, навіть якщо ця держава грубо порушує міжнародне право.

"Україна – цивілізована держава. Ми не будемо робити це через суд, а робитимемо це через рішення Верховної Ради", - підсумувала заступниця голови комітету.