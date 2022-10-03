Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя та два села в області ракетами С-300, одну людину поранено

Російські окупанти в понеділок уранці завдали удару ракетами С-300 по Запоріжжю та довколишніх селах. Унаслідок обстрілу в місті зруйновано інфраструктурні об'єкти та реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, одну людину госпіталізовано, повідомили у Запорізькій ОВА.

"Сьогодні вранці ворог завдав чергового ракетного удару по місту Запоріжжю та по двох селах Запорізького району. Випущено близько десятка ракет С-300", – поінформували в ОВА у понеділок.

Зазначається, що в обласному центрі руйнування зазнали об'єкти інфраструктури. Зокрема, реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими потребами.

У результаті обстрілу обласного центру поки що відомо про одного постраждалого, його госпіталізовано. В результаті атак по селах поблизу міста, постраждалих немає. За попередньою інформацією, ракети влучили поза населеними пунктами.