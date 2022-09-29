Події

18:52 29.09.2022

Унаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві двоє загиблих і 12 поранених - облрада

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Унаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві двоє загиблих і 12 поранених - облрада

Унаслідок обстрілу касетними снарядами зупинки громадського транспорту в Миколаєві двоє загиблих і 12 поранених, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста! Саме в годину пік... Саме тоді, коли мирні жителі поверталися додому... Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз 2 загиблих, 12 поранених", - написала вона в телеграм-каналі.

Теги: #миколаїв #обстріл

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