Унаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві двоє загиблих і 12 поранених - облрада

Унаслідок обстрілу касетними снарядами зупинки громадського транспорту в Миколаєві двоє загиблих і 12 поранених, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста! Саме в годину пік... Саме тоді, коли мирні жителі поверталися додому... Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз 2 загиблих, 12 поранених", - написала вона в телеграм-каналі.