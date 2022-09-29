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18:34 29.09.2022

Реакцією світу на спробу "офіціалізації" окупації українських територій Росією має стати прийняття України до НАТО та вигнання РФ з ООН - Порошенко

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Реакцією світу на спробу "офіціалізації" окупації українських територій Росією має стати прийняття України до НАТО та вигнання РФ з ООН - Порошенко

Спільною реакцією світової громадськості на спробу "офіціалізації" окупації українських територій Росією має стати прийняття України до Північноатлантичного альянсу, а також вигнання РФ з Організації Об'єднаних Націй, вважає п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

На своїй сторінці у фейсбуці Порошенко оприлюднив стратегію із п’яти кроків, яка, за його словами, має стати спільною реакцією світової громадськості на псевдореферендуми, проведені Росією на окупованих територіях України.

"1. Контрнаступ ЗСУ зі звільненням тимчасово окупованих територій України. 2. Прискорення надання Україні потужної західної зброї. 3. Негайний початок процедури вступу України до НАТО. 4. Запровадження посилених "ядерних" санкцій проти РФ. 5. Невідкладне скликання надзвичайної спецсесії ГА ООН з ухваленням резолюції про вигнання Росії з ООН та організацій її системи", - йдеться в повідомленні.

Порошенко додав, що "час вагань минув". "Настав час дій. Світ має показати свою єдність і дієвість", - підсумував п'ятий президент.

Теги: #порошенко #ініціатива

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