Події

19:57 27.09.2022

Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes

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Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes

Засновник та голова Tesla Inc. Ілон Маск піднявся на перший рядок списку із 400 найзаможніших американців за версією журналу Forbes.

Статки Маска за рік зросли більш ніж на $60 млрд і сягнули $251 млрд.

Друге місце посів торішній лідер списку, голова онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос із показником $151 млрд, трійку замкнув Білл Гейтс зі статками у $106 млрд. Голова Oracle Ларрі Еллісон посів четверте місце ($101 млрд), п'яте - інвестор Воррен Баффет ($97 млрд).

У десятці найбагатших американців також опинилися засновники Google Ларрі Пейдж ($93 млрд) та Сергій Брін ($89 млрд), ексгендиректор Microsoft Стів Баллмер ($83 млрд), колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг ($76,8 млрд) та керівник ритейлера Walmart Джим Волтон ($57,9 млрд).

Уперше за довгий час із десятки вибув засновник Facebook Марк Цукерберг, який посів 11-те місце зі статками у $57,7 млрд.

Найпомітнішим новачком у списку став нафтовий магнат Отрі Стівенс ($10 млрд, 64-те місце), а Дональд Трамп ($3,2 млрд, 343-тє місце) повернувся до рейтингу після річної відсутності.

Forbes зазначає, що сукупні статки 400 найбагатших американців за минулий рік скоротилися приблизно на $500 млрд, до $4 трлн. Найбільше "збідніли" мільярдери, які представляють технологічний сектор, - їхні статки впали на $315 млрд.

Теги: #сша #forbes #мільярдери #маск

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