Події

15:02 23.09.2022

Порошенко: Немає жодного "референдуму" – є фарс, щоб виправдати божевілля Путіна

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Порошенко: Немає жодного "референдуму" – є фарс, щоб виправдати божевілля Путіна

Псевдореферендуми, що відбуваються на окупованих територіях України, є фарсом, спрямованим на виправдання божевілля президента РФ Володимира Путіна, заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Я не згоден з вами, коли ви використовуєте слово "референдум". Референдуму немає. Є фальшивка, шоу, щоб спробувати легітимізувати божевілля Путіна, сценарій окупації. Те, що відбувається сьогодні, слід назвати своїм ім’ям: фарс", - заявив Порошенко у відповідь на запитання, "що буде після сьогоднішніх референдумів?", повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Порошенко наголосив, що жоден українець не піде голосувати на оголошених окупантами псевдореферендумах.

"Українці ненавидять Путіна за ті злочини російського вторгнення, які вони побачили. Якщо ви хочете знати, що відчувають люди на окупованих територіях, треба поїхати починаючи з Бучі, Бородянки і закінчуючи щойно звільненим Ізюмом. Люди тільки й чекають покарання за це варварство", – зазначив він.

"Що Путін буде робити з цим фарсом? Нічого. Це так, якби завтра він заявив, що Сицилія, Неаполь, Флоренція, чи Аляска, чи країни Балтії – це Росія. Це нічого не змінить і не зупинить українські війська", - додав він.

Теги: #порошенко #псевдореферендум

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