Відновлено пропуск гумкоридору для автотранспорту на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя

У п'ятницю відновили пропуск гуманітарного коридору для автотранспорту на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя, зупинений напередодні в четвер через загрозу артилерійських обстрілів з боку російських окупантів, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні, 23 вересня, пропуск автотранспорту на тимчасово окуповану територію через визначений блокпост у с. Кам'янське поблизу Запоріжжя відновлено за списками на 22 вересня", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За його словами, формування колон для виїзду здійснюється на майданчику за адресою: Оріхівське шосе, 36, м. Запоріжжя, щоденно з 6:00 до 17:00, коли дозволяє безпекова ситуація.