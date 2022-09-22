Оголошена Путіним "часткова мобілізація" не вплине на хід війни найближчими місяцями - ISW

Часткова мобілізація, оголошена в РФ 21 вересня, не змінить хід війни цього року і може не вплинути на здатність РФ продовжувати операції на нинішньому рівні наступного, 2023 року, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 21 вересня.

"Оголошення президента Росії Володимира Путіна про "часткову мобілізацію" від 21 вересня відобразило багато проблем, з якими стикається Росія під час невпевненого вторгнення в Україну, які Москва навряд чи зможе розв’язати найближчими місяцями. Наказ Путіна про мобілізацію частини російського "навченого" резерву, тобто осіб, які пройшли обов'язкову строкову службу, не створить значної бойової могутності Росії найближчими місяцями. Цього може бути достатньо, щоб підтримувати нинішній рівень чисельності російських збройних сил у 2023 році за рахунок компенсації російських втрат, хоча навіть це ще не ясно", – йдеться у зведенні.

Тому, зазначають аналітики, часткова мобілізація в РФ не позбавить Україну можливості звільнити більше окупованої території до кінця осені й протягом зими.

У зведенні також зазначено, що Путін прямо не погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Україна продовжить контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій після російської анексії.

"У своєму виступі він торкнувся часткової мобілізації, референдумів про анексію на окупованих Росією територіях України та можливості ядерної війни, але як окремих тем, а не як єдиного цілого. Той факт, що він згадав усі три теми в одному виступі, явно передбачав зв'язок, але він щосили намагався уникнути явного такого зв'язку. Путін сформулював свої коментарі про можливість застосування Росією ядерної зброї в контексті ймовірних погроз Заходу застосувати ядерну зброю проти Росії... Промову Путіна не слід розглядати як явну погрозу того, що Росія застосує ядерну зброю проти України, якщо Україна продовжить контрнаступ проти окупованих територій після анексії", - наголошують у ISW.

Путін також не пов'язував анексію з частковою мобілізацією, обстоюючи необхідність часткової мобілізації, посилаючись на велику довжину ліній, на яких нині воюють російські війська.

Водночас у регіонах РФ у середу тривали дії щодо криптомобілізації, незважаючи на заяву керівництва країни-агресора про часткову мобілізацію.

У зведенні повідомляється, що за минулу добу українські сили, ймовірно, продовжили наступальні операції в районі м. Лиман Донецької області, а також завдали ударів на північ і схід від Херсона в рамках операції з припинення дій російських тилових, військових і транспортних засобів на Херсонщині.

"Призначена Росією окупаційна влада, ймовірно, посилить правоохоронні та фільтраційні заходи на окупованих територіях України в рамках підготовки до фіктивних референдумів про анексію Росією", - зазначили в ISW.