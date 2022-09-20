Харківській облраді забракло голосів для перейменування театру Пушкіна - "Євросолідарність"

На сесію Харківської облради в середу було винесено питання щодо перейменування КЗ "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна" на "Харківський академічний драматичний театр", проте воно не набрало необхідної кількості голосів.

"За пропозицію вилучення імені імперця з назви харківського театру проголосували лише 44 депутати, а потрібно 61. За пропозицію залишити Пушкіна і вилучити "російський" – 55 голосів. Рішення переноситься на наступну сесію", - повідомляє Харківська організація "Європейської солідарності".

Як повідомлялося, у першій половині березня жителі Харківщини виступили з низкою ініціатив, спрямованих на розрив зв'язків із країною-агресором. Зокрема, громадські діячі підписали звернення до міського голови з вимогою прибрати з карти міста топоніми, що пов'язують його з "рускім міром" (Московський проспект, вул. Пушкінська, Конєва, Малиновського, Маршала Бажанова тощо). Вчена рада Харківського національного університету ім. Каразіна позбавила звання почесного доктора ректора московського вишу Віктора Садовничого (уродженця Харківської області), а Лозівська райрада позбавила його звання почесного громадянина. Пушкінський драмтеатр звернувся з проханням забрати з його назви слово "російський".

У червні постійна комісія з молодіжної політики, культури, спорту і туризму Харківської облради розглянула та схвалила проєкт рішення про перейменування КЗ "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна" на "Харківський академічний драматичний театр".