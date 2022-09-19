Російські окупанти спробували контратакувати в Бахмутському районі, використовуючи підрозділи "ЛНР" – ГУР

Війська РФ спробували провести "контратаку" на позиції українських підрозділів, що дислокуються в Бахмутському районі, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу ЗС РФ ("ЛНР"). Утім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів із вогневих позицій", - ідеться в повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що для того, щоб зупинити втечу, командири підрозділів були змушені вкотре нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття вогню з боку тилових "загороджувальних загонів".

"При цьому посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією із сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", - наголошують у ГУР МО.