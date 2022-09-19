Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, постраждали будівлі коледжу та шкіл, одна людина загинула

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, застосовуючи артилерію, авіацію та ракети, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ракетного удару росіяни завдали по Краматорську - пошкодили будівлю економічного коледжу. За попередньою інформацією, використали ЗРК С-300. Без постраждалих", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Також близько другої ночі окупанти завдали авіаудару по Торецьку.

"Росіяни влучили у приватний сектор - вбили одну людину, пошкодили будинки", - зазначив голова ОВА.

Крім того, напередодні вдень Торецьк зазнав артобстрілу, внаслідок якого постраждала школа №1 – філія опорної школи №6. Також на території громади вночі росіяни зруйнували школу №18 у Нью-Йорку.

Під ранок знову масованого артобстрілу зазнала Авдіївка – постраждала центральна частина міста.

"Інформація про жертв не надходила, обсяги руйнувань встановлюємо", - зазначив Кириленко.

Голова ОВА закликав жителів області не наражати себе на невиправданий ризик і евакуюватися.