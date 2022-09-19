Минулої доби внаслідок обстрілів загинули троє жителів Донецької області, ще вісім поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули три людини, ще вісім були поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 18 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: в Торецьку, Ягідному та Богородичному. Ще вісім людей дістали поранень", - написав Кириленко в телеграм-каналі в понеділок.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.