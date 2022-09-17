Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

За уточненими даними, внаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами в суботу по Чугуєву Харківської області, постраждали жінка та 11-річна дівчинка, яка пізніше померла в лікарні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.