Події

15:02 17.09.2022

Дівчинка, яка постраждала від ракетних ударів по Чугуєву, померла в лікарні - Синєгубов

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За уточненими даними, внаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами в суботу по Чугуєву Харківської області, постраждали жінка та 11-річна дівчинка, яка пізніше померла в лікарні, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення, стан постраждалої середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #чугуїв

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