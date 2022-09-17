Чугуїв зазнав ракетних ударів, постраждала 11-річна дівчинка

Російські окупаційні війська в суботу завдали ракетних ударів по Чугуєву Харківської області, постраждала дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На жаль, постраждала дівчинка 11 років, її госпіталізували до медичного закладу. За попередніми даними, від влучань є пошкодження критичної інфраструктури, приватного сектора, підприємства, автозаправної станції. На місцях працюють усі профільні служби, інформація оновлюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.