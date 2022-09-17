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06:01 17.09.2022

США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

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США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

США підтримують Україну у притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі (Харківська обл.), заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Повідомлення про масове поховання 440 чоловіків, жінок і дітей в Ізюмі, Україна, жахливі і мають активізувати нашу підтримку хоробрих українців, які прагнуть звільнити свою батьківщину. Ми підтримуємо Україну в притягненні до відповідальності за ці злочини", - написав Блінкен у мікроблозі "Твіттер".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області виявлено тіла близько 50 загиблих цивільних, місце масового поховання з орієнтовно 445 могил виявлено біля Ізюму.

 

Теги: #сша #україна #підтримка #ізюм

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