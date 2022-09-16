Кабмін передав Пенсійному фонду функції щодо призначення, нарахування та виплати житлових субсидій

Кабінет Міністрів передав Пенсійному фонду функції щодо призначення, нарахування та виплати житлових субсидій.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, передані функції щодо призначення, нарахування та виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу органам Пенсійного фонду.

Також встановлено перехідний період, коли призначення та нарахування цих видів соціальної підтримки здійснюватимуть органи соціального захисту населення, а виплачуватиме уже Пенсійний фонд.

Крім того, внесено низку змін до порядку надання житлових субсидій із урахуванням економічного та воєнного стану в Україні, зокрема, передбачено надання права на отримання житлової субсидії особам, які мають у власності декілька житлових приміщень/будинків, право власності на які придбано шляхом успадкування; входять до складу домогосподарства та перебувають за кордоном у період дії воєнного стану; мають заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася під час дії воєнного стану.