Події

11:02 16.09.2022

Російські окупанти вночі завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому, одна людина загинула, п'ятеро поранені

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Російські окупанти вночі завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому, одна людина загинула, п'ятеро поранені

Російські окупанти вночі завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому, одна людина загинула, п'ятеро дістали поранень, також ворог вів артобстріл по Мар'їнській громаді та Авдіївці, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Серед ночі завдали удару зі Смерчів та ЗРК С-300 по Селидовому – відомо про 1 загиблого та теро поранених. Ракетами пошкоджено 32 п’ятиповерхівки, школу, гімназію та дитсадок. У Мар’їнській громаді під артобстріли потрапили Мар’їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Георгіївка – повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило", - написав він у телеграм-каналі.

В Авдіївці, за інформацією ОВА, був масований артобстріл центру міста під ранок. За попередньою інформацією, без жертв.

У Бахмутському районі вночі обійшлося без жертв, але є руйнування. Також близько півночі під обстріл потрапив Торецьк - снаряд влучив у пустир, але вибухом пошкоджено вікна та покрівлю прилеглих будівель.

"Також на території громади гучно було у Північному. В Парасковіївці Соледарської громади росіяни за ніч зруйнували один будинок, ще п'ять пошкодили", - повідомив Кириленко.

Теги: #обстріл #донецька_область

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