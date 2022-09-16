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06:56 16.09.2022

16 вересня: Цей день в Україні та в світі

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16 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 205 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 205 RUSSIAN AGRESSION

16 вересня у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, День батьків, які працюють.

Православна церква вшановує пам'ять мучениці Домни та мученика Євфимія.

Міжнародний день охорони озонового шару

У 1994 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. Дату встановлено на згадку про підписання Монреальського протоколу (1987) щодо речовин, які руйнують озоновий шар, її відзначають із 1995 року.

Озоновий шар, тонкий газовий щит, захищає Землю від згубного впливу певної частки сонячної радіації, сприяє цим збереженню життя планети.

Озоновий шар простягається над землею величезним покривалом, що йде в космос. Якщо цей шар коли-небудь вичерпається, це буде небезпечно для всієї біосфери, для всього живого. Ультрафіолетові промені можуть вплинути на появу у людини раку шкіри, сліпоти та інших захворювань.

Ще цього дня:

1908 – Вільям Дюрант заснував компанію General Motors;

1914 – 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України;

1930 - Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині;

1987 – Підписано Монреальський протокол захисту озонового шару Землі;

2000 – День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе;

– На спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президенті України Леонід Бородич;

2002 - Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!"

Іменини: Пилип, Сергій, Роман, Петро, Микола, Михайло, Костянтин, Ілля, Іван, Юхим, Володимир, Василь, Андрій, Олексій.

Теги: #16_вересня
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