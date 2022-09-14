К. Тимошенко: У Кривий Ріг у середу прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет

Російські окупанти в середу випустили по Кривому Рогу 8 крилатих ракет, які влучили в будівлі, що мають критично важливе значення у життєзабезпеченні людей, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Ціль очевидна - спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води або місто опиниться у воді", - написав Тимошенко у телеграмі.

За його словами, це "терористичний акт проти українських людей, проти конкретного міста".

"Їм потрібна наша паніка, в якій важко приймати рішення. Тому не панікуємо. Вже зараз служби ліквідують наслідки ракетних ударів, а на місці координує роботу військова адміністрація. Головне, що постраждалих серед мирного населення немає, а решту – поновимо. Ситуацію тримаємо під контролем", - підсумував він.

Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про завдання окупантами ракетного удару по місту.