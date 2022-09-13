Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

Станом на вечір 13 вересня у Харкові вдалося відновити подачу електроенергії, практично все місто вже зі світлом, повідомляє пресслужба міськради із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"Через повторні обстріли інфраструктурних об'єктів майже цілий день місто було знеструмлене, але завдяки роботі комунальних служб та енергетиків ситуацію стабілізували. У Харкові запущено електротранспорт і метрополітен. Енергетики разом із нашими комунальними службами не припиняють роботу, щоб стабілізувати ситуацію з подачею електроенергії в місті", – цитує Терехова пресслужба.

На його думку, ситуація складна, але контрольована.

"Ситуація складна, але повністю контрольована. З такою цинічною злістю російські агресори цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру міста. Це своєрідна помста за успіхи наших героїв ЗСУ на фронті, але я впевнений, що ми вистоїмо", - сказав Терехов.

Як повідомлялося, у Харкові проблеми з подачею електроенергії спостерігаються майже дві доби.

Увечері 11 вересня дві крилаті ракети російських окупантів влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області, в результаті чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Вранці 12 вересня заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання у регіоні відновлено на 80%. За інформацією "Харківобленерго", станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.

Вдень того ж дня внаслідок чергового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами у місті було зупинено весь електротранспорт. Міський голова Ігор Терехов назвав ситуацію повторенням вечора 11 вересня.