Події

19:43 12.09.2022

На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців

1 хв читати
На тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що на тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців.

"Мені відомо, що майже 300 тис. перебувають на Донеччині. Ми говоримо про те, що приблизно 500 тис. перебувають на Херсонщині. Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. – у Запорізькій області, а також розуміємо, що нині частина Харківської області звільнена, і більшість людей зможе або евакуюватися самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

За її словами, отже, майже 1-1,2 млн українців залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #українці #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 12.09.2022
На Харківщині в деокупованому селищі виявлено тіла чотирьох мирних жителів зі слідами тортур - прокуратура

На Харківщині в деокупованому селищі виявлено тіла чотирьох мирних жителів зі слідами тортур - прокуратура

13:54 09.09.2022
"Псевдореферендуму" 11 вересня не буде – мер Мелітополя

"Псевдореферендуму" 11 вересня не буде – мер Мелітополя

13:01 31.08.2022
В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

В окупації та зоні бойових дій працюють понад 600 медзакладів – заступник міністра охорони здоров'я Яременко

13:57 25.08.2022
У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

У Приазовському підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму та видачі паспортів РФ – мер Мелітополя

10:24 25.08.2022
В Енергодарі за декілька днів знищено майже 150 окупантів, декілька РСЗВ та гаубиць Д-30 – голова Нікопольської райадміністрації

В Енергодарі за декілька днів знищено майже 150 окупантів, декілька РСЗВ та гаубиць Д-30 – голова Нікопольської райадміністрації

12:42 24.08.2022
Ставлення українців до жителів РФ і Білорусі продовжує погіршуватися – соцопитування

Ставлення українців до жителів РФ і Білорусі продовжує погіршуватися – соцопитування

18:46 23.08.2022
Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

Шмигаль: Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд

19:52 22.08.2022
У тимчасово окупованій Боровій зріс попит на дрова, їхня ціна підскочила у 1,5-2 раза

У тимчасово окупованій Боровій зріс попит на дрова, їхня ціна підскочила у 1,5-2 раза

11:00 18.08.2022
Мінреінтеграції закликає громадян повідомляти інформацію про примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території

Мінреінтеграції закликає громадян повідомляти інформацію про примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території

12:07 16.08.2022
Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

На звільнених територіях фіксують масові злочини окупантів – Генштаб ЗСУ

Військове командування РФ призупиняє відправлення нових підрозділів в Україну - Генштаб ЗСУ

Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

ОСТАННЄ

До звільнених громад Харківської області було відправлено перші гуманітарні вантажі – К.Тимошенко

Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

Подоляк: Україна знищує бази, склади та окупантів лише на тимчасово окупованій території

Зеленський призначив Сергія Дембовського представником президента у Конституційному суді

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Посольство Болгарії в Україні поступово відновлює свою роботу

У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

Раді пропонують створити реєстри культурної спадщини та цінностей

Прокуратура домоглася арешту підконтрольної громадянам РФ "Львівської ізоляторної компанії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА