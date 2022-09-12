Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що на тимчасово окупованих територіях залишаються ще 1-1,2 млн українців.

"Мені відомо, що майже 300 тис. перебувають на Донеччині. Ми говоримо про те, що приблизно 500 тис. перебувають на Херсонщині. Ми розуміємо, що орієнтовно 350 тис. – у Запорізькій області, а також розуміємо, що нині частина Харківської області звільнена, і більшість людей зможе або евакуюватися самостійно, або дочекатися наших евакуаційних автобусів", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

За її словами, отже, майже 1-1,2 млн українців залишаються на тимчасово окупованих територіях.