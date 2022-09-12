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09:09 12.09.2022

Рятувальники майже всю ніч локалізували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Харкові, спровоковану ворожим ракетним ударом

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Рятувальники майже всю ніч локалізували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури в Харкові, спровоковану ворожим ракетним ударом

За попередніми даними, нічний ракетний удар по Новобаварському району Харкова, внаслідок якого було частково зруйновано 5-поверховий будинок та постраждали мирні жителі, було завдано із ЗРК С-300, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько півночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано 5-поверховий житловий будинок. На жаль, одна особа загинула, дві поранені. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що на локалізацію пожежі, спричиненої ворожим ракетним ударом близько 20:00 по об'єкту критичної інфраструктури в Холодногірському районі Харкова, знадобилася майже вся ніч.

"Два працівники загинули. Рятувальники майже всю ніч локалізували масштабну пожежу. Також вчора від ракетного обстрілу Росії постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Дві особи отримали поранення", написав Синєгубов.

Унаслідок російських ракетних ударів у Харкові та у більшій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Станом на ранок понеділка електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. 

Теги: #харків #пожежа

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