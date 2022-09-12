12 вересня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 201 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 201 RUSSIAN AGRESSION
12 вересня відзначають День співпраці Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний день в'язання гачком.
Православна церква вшановує пам'ять святого Олександра Свірського.
Ще цього дня:
1934 - Створено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (Балтійська Антанта);
1937 - НКВС СРСР розпочав широкомасштабну операцію з "ліквідації кримінальних елементів";
1953 - Через півроку після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова;
1958 - У компанії Texas Instruments створили першу мікросхему;
1990 — Підписано угоду про остаточне врегулювання щодо Німеччини;
1991 — У Києві демонтували монумент Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності.
Церковне свято
Християни святкують церковне свято 12 вересня на честь святого Олександра Свірського. Тезки цього святого сьогодні відзначають День янгола. Цього святого в народі називали Олександром Ситником, оскільки після одноденного посту 11 вересня знову дозволялося їсти м'ясо та молочні продукти.
Іменини: Олександр.