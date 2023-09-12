12 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 566 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 566 RUSSIAN AGRESSION

12 вересня відзначають День співробітництва Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй.

Також сьогодні Міжнародний день в'язання гачком і Міжнародний день боротьби з мігренню.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Автонома Італійського, єпископа.

День співробітництва Південь-Південь

День співробітництва Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй - один із міжнародних днів ООН, який відзначають щорічно 12 вересня.

Цього дня 1978 року в столиці Аргентини, місті Буенос-Айресі, делегації 138 держав ухвалили План дій з розвитку та здійснення технічного співробітництва між країнами, що розвиваються.

Співпраця Південь-Південь є одним з важливих елементів міжнародного співробітництва задля розвитку і відкриває перед країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою реальні можливості щодо забезпечення на основі індивідуальних і колективних зусиль поступального економічного зростання і сталого розвитку.

Ще цього дня:

1934 - Створено політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1940 - Біля селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знайшли печеру-грот із настінними малюнками віком 15-17 тисяч років, які зараз є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту;

1944 - На територію Німеччини вступили перші американські війська;

1953 - Через півроку після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна першим секретарем Компартії СРСР обрано Микиту Хрущова;

1958 - У компанії Texas Instruments створили першу мікросхему;

1990 - Підписано договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 - У Києві демонтували монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 - У Харкові відбувся перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідало близько 350 тисяч глядачів.

Церковне свято

Священномученик Автоном був єпископом в Італії. Під час гоніння на християн імператора Діоклітіана (284-305) святитель Автоном залишив свою країну та оселився у Віфінії, у містечку Сорея у дивнолюбця Корнилія. Святий Автоном з ревністю звершував своє апостольське служіння і навернув до Христа так багато язичників, що утворилася велика Церква, для якої він освятив храм в ім'я Архістратига Михаїла. До цієї Церкви святитель висвятив Корнилія спершу в сан диякона, а потім у пресвітера. З проповіддю про Христа святитель Автоном відвідав також Лікаонію та Ісаврію.

Імператор Діоклітіан наказав схопити святителя Автонома, але він пішов у Клавдіополь на Чорному морі. Повернувшись у Сорею, святитель Автоном висвятив пресвітера Корнилія в єпископи. Сам він попрямував до Асії, а коли повернувся звідти, почав проповідувати в містечку Лімни, поблизу Сореї. Одного разу новонавернені зруйнували ідольське капище. Язичники вирішили помститися християнам. Вибравши момент, коли святитель Автоном служив Божественну літургію, язичники напали на храм Архистратига Михаїла і після катувань убили святого Автонома. Диякониса Марія витягла тіло святого мученика з-під купи каміння і віддала похованню.

За царювання святого Костянтина Великого на місці поховання святителя було споруджено церкву. Близько 430 р. застарілу церкву розібрав один священик і, не знаючи, що під храмом поховано тіло мученика, влаштував церкву на новому місці. Через 60 років мощі святого були знайдені нетлінними і створено храм в ім'я священномученика Автонома.

Іменини: Олександр, Олексій, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Максим, Микола, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.