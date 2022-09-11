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21:50 11.09.2022

Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

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Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

Президент України Володимир Зеленський вважає, що сьогодні є мільйони причин сказати "дякую" всім, завдяки кому стали можливими 200 днів українського спротиву.

"200 днів українського опору. Майже 5 тисяч годин. Майже 300 тисяч хвилин. Майже 20 мільйонів секунд. І рівно стільки ж причин, щоб усім, завдяки кому це можливо, сказати сьогодні "дякую". Мільйони разів. Без жодних "майже". Сказати, що ми віримо в них і нашу перемогу, без жодних "майже", - сказав він у традиційному відеозверненні в неділю ввечері.

"Усім, хто за 200 днів знищив понад 2000 ворожих танків, 4500 бойових броньованих машин, понад 1000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків і 200 вертольотів і майже 1000 безпілотників окупанта, 15 кораблів і катерів. Звільнив сотні наших міст і сіл. Хто зламав плани ворога, бо не зламався сам", - заявив він.

 

 

Теги: #військові #подяка #зеленський

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