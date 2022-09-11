Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

Тероризм - зло, якому не місце у сучасному світі, заявив президент України Володимир Зеленський у день пам'яті жертв теракту 11 вересня 2001 року у США.

"Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв терактів 11.09.2001. Цей день - один із найтрагічніших в історії США та світу. Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу. Тероризм - зло, якому не місце у сучасному світі", - написав він у твіттері в неділю.