Події

12:22 11.09.2022

Поліцейські документують наслідки російських обстрілів у Дніпрі

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Поліцейські документують наслідки російських обстрілів у Дніпрі

Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів у Дніпрі, повідомила пресслужба Національної поліції.

"На місцях (ракетного обстрілу РФ - ІФ-У) працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, співробітники ДСНС та управління СБУ. Правоохоронці вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочини", - йдеться у повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів уночі 11 вересня у центрі міста пошкоджено адмінбудівлі, магазини, торговельні павільйони ринку, склади та житлові будинки.

Також ворог обстріляв зі ствольної артилерії та РСЗВ "Град" об'єкти цивільної інфраструктури м. Нікополь. Є постраждалі. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, амбулаторію, навчальні заклади, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.

А ввечері 10 вересня окупанти з "Ураганів" обстріляли територію с. Велика Костромка Зеленодольського району. Є пошкодження житла. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: #дніпро #обстріл

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