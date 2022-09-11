Події

07:43 11.09.2022

У результаті ворожого обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з них у лікарні

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У результаті ворожого обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з них у лікарні

У результаті ворожого обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з них у лікарні, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Ударили прямо по житловому кварталу, де мирно спали родини дніпровців. Поранений 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко зазначив, що влучення ворога зафіксовано по Дніпровському та Нікопольському районам, у результаті чого є руйнування адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків. Деталі уточнюються.

Також тричі за ніч окупанти обстріляли Нікополь, куди прилетіли понад 35 снарядів із російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків і жінка. Чоловіки у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості.

Крім того, у місті понівечено 35 багатоповерхових і приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторію, об'єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газопроводи та лінії електропередач.

Вдарив ворог і по Марганецькій громаді. Попередньо, без поранених і руйнувань.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на неділю вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені.

 

 

 

Теги: #дніпро #поранені #обстріли

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