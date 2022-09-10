Бербок відвідала залишене російськими окупантами мінне поле на Київщині – ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала Велику Димерку Київської області, заміновану російськими військами під час їхнього відступу, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung.

"Міністр відвідала мінне поле у Великій Димерці недалеко від Києва і пообіцяла подальшу підтримку Україні в знешкодженні вибухонебезпечних предметів. За словами Бербок, окрім доставки зброї, важливо також зробити життя людей на територіях, тимчасово окупованих російською армією, безпечнішим", - зазначається повідомленні.

Бербок звинуватила російську армію у замінуванні передмість Києва та застосуванні протипіхотних мін для знищення мінних мешканців.

Зазначається, що Німеччина підтримує програму розмінування звільнених територій України. Федеральний уряд виділив шість мільйонів євро на знешкодження вибухонебезпечних предметів організацією HALO. За даними Федерального міністерства закордонних справ, на кінець року планується збільшення ще на один мільйон. Міністр оборони Крістін Ламбрехт також оголосила, що українські солдати навчатимуться розмінуванню в Німеччині.

У суботу Бербок вдруге завітала до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.