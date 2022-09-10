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15:39 10.09.2022

На Рамштайні-5 закріплено курс на довгострокову підтримку України, серед найважливіших пріоритетів розвиток трирівневої системи ППО/ПРО – Резніков

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На Рамштайні-5 закріплено курс на довгострокову підтримку України, серед найважливіших пріоритетів розвиток трирівневої системи ППО/ПРО – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами п’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині повідомив, що під час зустрічі було закріплено курс на довгострокову підтримку України, фокусом обговорення стали слова "sustain", "long-term" та "training".

"Між Рамштайном-4, що відбувся в липні, і Рамштайном-5 минуло 50 днів. За цей період наші американські партнери оголосили п’ять пакетів безпекової допомоги на загальну суму майже $5,5 млрд. Під час зустрічі було оголошено черговий пакет на $675 млн, в якому містяться дуже важливі боєприпаси для HIMARS та інші речі, які стануть в пригоді під час активних дій", - написав він у фейсбуці.

Міністр додав, що зростання масштабів допомоги, а також успішні дії сил оборони України суттєво вплинули на пріоритети.

"По-перше, поряд із нарощуванням обсягів постачання зброї постає питання її ремонту та обслуговування. Це запчастини, ремонтна база, фахівці. По-друге, країни вільного світу не готувалися до повномасштабної війни на континенті за лекалами Другої світової. Через це ресурси оперативної допомоги, яка може бути надана нашими партнерами за рахунок резервів, обмежені", - зазначив Резніков.

Також він заявив, що Україна продемонструвала, що "кремлівське зло можна перемогти", і складові сил оборони під командуванням генерала Валерія Залужного "довели справою те, у що ніхто раніше не міг повірити".

"А це передбачає корекцію стратегії. Я звернув увагу присутніх, що ключовими словами цього разу стали "sustain", "long-term" і "training". У Москви ще багато ресурсів. Перемога не станеться миттєво. Але вона відбудеться неодмінно. Саме тому на перший план виходить завдання організації співпраці на середню та довгострокову перспективу. Щоб дати орієнтири нашим партнерам, у своїх виступах я зробив акценти на перспективах 2023 року", - зазначив він.

Водночас для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи, наголосив Резніков. Для цього, за його словами, сили оборони України, насамперед ЗСУ, мають набути відповідних спроможностей у якісному і кількісному вимірі.

"Ми зараз не можемо говорити про всі деталі. Але серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Чітке бачення у цьому плані сформовано завдяки успішним діям і на основі досвіду Повітряних сил ЗСУ під командуванням генерал-лейтенанта Миколи Олещука, аргументи якого я наводив партнерам", - написав міністр оборони.

За його словами, вже докладають послідовних зусиль задля активізації роботи оборонної індустрії для поповнення резервів у країнах вільного світу та створення можливостей системно підтримувати Україну.

Крім того, Резніков повідомив, що на Рамштайні-5 "дуже приємно здивувала Словенія, яка запропонувала насправді потужну допомогу". За інформацією міністра, це буде "реальне посилення на полі бою саме в той момент, коли потрібно".

"Розраховую на просування кількох проєктів під час візитів іноземних колег до України, які відбудуться найближчим часом. Готуємо деякі сюрпризи", - анонсував міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02b3e3KkkL6aJsJWNgUMQ1F55KzQ4zg7AqMYyToBC8uEMBD5yAgDk5dhFjztcq8wB1l

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Теги: #резніков #рамштайн

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