10 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 199 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 199 RUSSIAN AGRESSION

10 вересня відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам і Міжнародний день гінекологічного здоров'я.

В Україні – День фізичної культури та спорту і День українського кіно, у Гонконгу – День учителя, у Гібралтарі – Національне свято (перший референдум про суверенітет, 1967), у Гондурасі – Національний день дитини.

Православна церква вшановує пам'ять Анни Пророчиці.

Ще цього дня:

1919 – На Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування;

1920 - Прийнято конституцію Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії;

1941 - У в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх ув'язнених;

1943 - Біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців;

1989 - Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни".

1993 - Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про увічнення пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках".

Церковне свято

10 вересня православна церква вшановує пам'ять праведної Анни Пророчиці, дочки Фануїла, яка зустріла Господа Ісуса Христа в Єрусалимському храмі.

Свята Анна з Єрусалима була благочестивою вдовою, яка належала до обраних, які прийняли Ісуса Христа у дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму. Зустрівши Марію з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона упізнала в ньому майбутнього Спасителя.

Іменини: Анна, Арсеній, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Панкрат, Сава, Сидір, Тит, Федір, Феодосій.