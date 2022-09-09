Фільм "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач висунуто на премію "Оскар" від України

Український оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну на премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найращий міжнародний повнометражний фільм".

"Вибрано претендента від України на боротьбу за премію "Оскар"! Ним став фільм "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач. Драматична стрічка розповідає історію сім'ї, що опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року" - йдеться у повідомленні комітету у фейсбуці.

Зазначається, що фільм було обрано шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету, головою якого є Алік Шпилюк.

Як повідомлялося, у 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), а 2020 року - фільм Валентина Васяновича "Атлантида" (Atlantis), у 2021 році - фільм "Погані дороги" режисера Наталії Ворожбит.

За часи незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден з них не потрапив до списку номінантів.