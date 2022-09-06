6 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 195 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 195 RUSSIAN AGRESSION

6 вересня відзначають День читання книг і День польотів над землею. У Болгарії – День об'єднання, у Пакистані – День оборони, в Есватіні – День незалежності, а в Чилі – День національної єдності.

Православна церква вшановує пам'ять Святого Євтихія.

Ще цього дня:

1928 — Затверджений новий український правопис ("скрипниківський"), що діяв до 1933 року;

1939 — Третій Рейх окупував Краків;

1952 — У Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право;

1974 — Офіційне відкриття АЕС "Козлодуй" у Болгарії;

1989 — Через комп'ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства та грабежі;

1991 — На засіданні Держради СРСР визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії;

2007 — Національний банк України випустив у обіг пам'ятну монету "Іван Богун" із серії "Герої козацької доби".

Церковне свято:

6 серпня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Євтихія.

Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Івана Богослова та Павла жив у І – початку ІІ ст., походив із Севастії Палестинської (нині – територія сучасної Туреччини). Хоча святий Євтихій і не зарахований до 70 апостолів, але був названий апостолом за свою працю разом із старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом.

Почувши проповідь про Христа Спасителя, святий Євтихій спочатку став учнем апостола Івана Богослова, а потім, зустрівшись із апостолом Павлом, проповідував разом із ним у різних країнах.

Іменини: Євген, Євтихій.