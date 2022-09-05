У Харкові затримано чоловіка, який фільмував адмінбудівлі міста з геолокацією їх розташування

У Харкові на вул. Тюрінській наряд поліції зупинив автомобіль ВАЗ 2109, під час перевірки якого викрив 51-річного водія автомобіля під час проведенні відеозйомки адмінбудівель міста із геолокацією їх розташування, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Також у телефоні чоловіки поліцейські виявили фото російських військових. Чоловіка доставили до райуправління поліції для подальшого з'ясування обставин події", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах у Харкові та області перевірили за добу понад 3230 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 4 особи для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.