4 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 193 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 193 RUSSIAN AGRESSION

4 вересня відзначають Всесвітній день сексуального здоров'я, Міжнародний день тхеквондо та Міжнародний день стрільби з лука. В Україні – День підприємця і День митного брокера.

У цей день, в 1991 році, над будинком Верховної Ради у Києві здійнявся жовто-блакитний прапор.

Ще сьогодні День батька в Австралії, в Аргентині – День іммігранта, День рятувальника та День правителя Армана у Вірменії, у Молдові – День митника. У Латвії – студентське свято Арістотеля.

Православна церква вшановує пам'ять Агафона Огуменника.

У католицькому календарі – День пам'яті пророка Мойсея та святої Рози з Вітербо.

День підприємця

У першу неділю вересня відзначають День підприємця, встановлений Указом Президента України від 5 жовтня 1998 року з метою відзначити важливу роль цього сектора економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства.

Всесвітній день сексуального здоров'я

Міжнародна асоціація сексуального здоров'я в 2010 році перше святкування провела під гаслом: "Поговоримо про це!", чим закликала людство зруйнувати табу навколо теми сексуальності.

Ще в цей день:

1928 – Затверджено новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;

1938 – Створено Українську Національну Оборону ("Карпатська Січ"), яку очолив Степан Росоха.

1965 – У київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

2018 – Офіційно завершився мультсеріал Adventure Time.

Церковне свято

У цей день вшановується пам'ять мученика Агатоніка Никомидійського.

Святий Агатонік був вихідцем із знатного роду, який проповідував віру в Ісуса Христа. За життя він навернув у християнство багато язичників. Разом із іншими мучениками був страчений у Силіврії за наказом імператора.

Іменини: Олександр, Олексій, Аріадна, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір, Фелікс.