4 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 558 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 558 RUSSIAN AGRESSION

4 вересня відзначають Всесвітній день сексуального здоров'я, Всесвітній день тхеквондо.

Цього дня, 1991 року, над будівлею Верховної Ради України підняли жовто-блакитний прапор.

Сьогодні в Україні - День митного брокера. У США та Канаді - День праці. Також у США святкують Національний день горіха макадамії, День газети і газетних перевізників, Національний день дикої природи. У Молдові - День працівника митної служби, День іммігранта і День коміксів в Аргентині, День рятувальника у Вірменії, Національний день вина в Чилі.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Агатоніка Нікомидійського.

Ще цього дня:

1928 - Затверджено новий український правопис ("скрипниківський"), який діяв до 1933 року;

1938 - Створено Українську Національну Оборону ("Карпатська Січ"), яку очолив Степан Росоха;

1965 - У київському кінотеатрі "Україна" під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції;

1991 - Над будівлею Верховної Ради в Києві вперше піднято жовто-блакитний прапор;

1996 - Колумбійські партизани атакували державні військові бази, у відповідь на антикокаїнову війну в країні;

2018 - Офіційно завершився мультсеріал Adventure Time.

Церковне свято

У церковному календарі цього дня відзначається пам'ять мученика Агатоніка Нікомидійського, який зазнав страждань за віру в Христа в 4 столітті.

Іменини: Олександр, Олексій, Аріадна, Афанасій, Василь, Гавриїл, Іван, Іларіон, Ісаакій, Макар, Михайло, Федір, Фелікс.