Навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж минулого року - Міносвіти

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив, що у новому навчальному році навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж торік.

"Цього року кількість учнів дещо зменшилася. Минулого року у нас було 4 млн 200 тис. учнів, цього року розпочали навчання 3,9 млн учнів", - сказав він на брифінгу в четвер удень.

Заступник міністра зазначив, що це зменшення стосується демографічних причин, оскільки спостерігається спад.

Окрім того, за його словами, на сьогодні 800 тис. учнів розпочали навчання офлайн, 1,2 млн – онлайн, а решта у змішаній формі навчання.