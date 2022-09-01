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14:03 01.09.2022

Навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж минулого року - Міносвіти

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Навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж минулого року - Міносвіти

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив, що у новому навчальному році навчання розпочали на 300 тис. учнів менше, ніж торік.

"Цього року кількість учнів дещо зменшилася. Минулого року у нас було 4 млн 200 тис. учнів, цього року розпочали навчання 3,9 млн учнів", - сказав він на брифінгу в четвер удень.

Заступник міністра зазначив, що це зменшення стосується демографічних причин, оскільки спостерігається спад.

Окрім того, за його словами, на сьогодні 800 тис. учнів розпочали навчання офлайн, 1,2 млн – онлайн, а решта у змішаній формі навчання.

 

Теги: #навчальний_рік

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