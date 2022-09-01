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13:07 01.09.2022

Шуляк: Законопроєкт про компенсації за знищене та пошкоджене житло готується до другого читання

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Шуляк: Законопроєкт про компенсації за знищене та пошкоджене житло готується до другого читання

Законопроєкт про компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, активно готують до другого читання, повідомила голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Законопроєкт №7198 активно готується до другого читання... У першому читанні його схвалили понад 300 депутатів, і в другому читанні також буде ухвалено", - сказала Шуляк на пресконференції в Києві в четвер.

Вона нагадала, що законопроєкт передбачає виплату компенсацій громадянам, які втратили житло або мають пошкоджене житло внаслідок збройної агресії Росії.

"Наші люди, у яких знищено або пошкоджено житло, матимуть право на компенсацію, не чекаючи на репарації", - наголосила голова партії.

За словами Шуляк, компенсація за пошкоджене та знищене житло здійснюватиметься не лише за рахунок державних коштів, а й за рахунок допомоги міжнародних партнерів, а також за рахунок конфіскованих російських активів.

"На сьогодні в Україні є такі кошти, які можна витрачати на відновлення житла", – наголосила Шуляк.

Теги: #житло #нерухомість #компенсації

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