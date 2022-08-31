Епоха миру в Європі закінчилася, як і епоха півзаходів - Кулеба

Епоха миру в Європі закінчилася, як і епоха півзаходів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На шляху до перемоги ми завжди стикатимемося з важким вибором, і у нас завжди буде спокуса прийняти півзаходи, щоб знайти баланс. Але сумна правда полягає в тому, що епоха миру в Європі закінчилася, як і епоха півзаходів. Ми маємо бути рішучими, ми маємо бути віддані справі, так, ми маємо бути жорсткими - але це єдиний спосіб виграти війну, особливо війну проти такої країни, як Росія, на чолі з президентом Путіним", - сказав Кулеба на "Форумі 2000" у Празі в середу.

Він додав, що якби йому довелося зіткнутися з ситуацією, коли треба робити вибір між півзаходами, наприклад щодо віз, і незапровадженням жодних заходів, він віддав би перевагу тому, щоб не запроваджувати жодних заходів.

"Я віддав би перевагу тому, щоб витратити більше часу на обговорення, пошук рішення, яким запровадити реальний жорсткий захід. Це політика, яка приведе нас до перемоги", - наголосив Кулеба.