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14:43 30.08.2022

На святкування Рош Гашана в Умані посилять заходи безпеки – начальник Черкаської ОВА

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На святкування Рош Гашана в Умані посилять заходи безпеки – начальник Черкаської ОВА

В Умані в дні святкування Рош Гашана посилять заходи безпеки, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"З 19 по 30 вересня в місті будуть посилені заходи безпеки. Таке рішення ми ухвалили спільно зі штабом оборони області у зв'язку з високою ймовірністю ракетних ударів і терористичної загрози внаслідок дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України. Росія може використати традиційний приїзд паломників до Умані на святкування Рош Гашана для провокацій", - написав Табурець у телеграм-каналі у вівторок.

Він повідомив, що у ці дні в Умані заборонено проводити будь-які масові заходи, продавати алкогольні (слабоалкогольні) напої та піротехнічні вироби.

За словами голови Черкаської ОВА, буде посилено пропускний режим та контроль за перебуванням (переміщенням) громадян; обмежено доступ до місць паломництва, заборонено рух транспортних засобів та паркування на окремих ділянках доріг.

Табурець розповів, що наразі правоохоронні органи на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

"Нагадую, що Служба безпеки України та Національна поліція України рекомендують вірянам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош Гашана. Ті, хто все ж таки наважиться здійснити паломництво, зобов'язані дотримуватися всіх вимог безпекових заходів", - наголосив Табурець.

 

Теги: #умань #рош_гашан

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