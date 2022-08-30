У спальному районі Харкова поліція вилучила гранату у перехожого

Минулої доби під час патрулювання Харкова поліцейські виявили у чоловіка гранату Ф-1 та вилучили її, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області.

"Під час патрулювання території Шевченківського району Харкова співробітники поліції на вулиці Ахсарова виявили 43-річного громадянина, у якого вилучили гранату Ф-1. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бійці полку поліції особливого призначення на проспекті Героїв Харкова зупинили автомобіль Opel Astra, під час перевірки якого виявили у водія травматичний пістолет і патрони до нього.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1700 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.