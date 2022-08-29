Події

15:38 29.08.2022

Литва слідом за Польщею відгородилася від Білорусі огорожею

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Литва слідом за Польщею відгородилася від Білорусі огорожею

У Литві завершили будівництво більше ніж 500-кілометрового фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю, повідомили агентству BNS у понеділок у компанії EPSO-G, яка реалізовує проєкт.

"Цими вихідними команда підрядників, сформована EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з Білоруссю", - повідомив BNS менеджер із комунікацій компанії Антанас Бубняліс.

Довжина огорожі з колючим дротом становить 502 км.

Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю - 679 км, зокрема понад 100 км проходять берегами річок і озер.

У Литві після напливу в 2021 році нелегальних мігрантів із Білорусі було ухвалено рішення про зведення фізичної огорожі на кордоні.

2021 року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тис. осіб. Понад 13 тис. іноземців не пропустили під час переходу кордону з серпня 2021 року. Деякі з них неодноразово намагалися в'їхати до Литви. Останнім часом кількість біженців, які прагнуть перетнути литовський кордон, знову збільшилася. Литва звинувачує в організації потоку мігрантів владу Білорусі й називає це гібридною атакою.

Раніше огорожу на кордоні з Білоруссю побудували в Польщі, де також стикнулися з посиленим потоком нелегальної міграції. Після зведення огорожі, як зазначив у липні в радіоефірі заступник глави МВС Польщі Мацей Вонсік, міграційний тиск на польському кордоні зменшився у 20 разів порівняно з 2021 роком.

Сталева загорожа заввишки 5 метрів на польсько-білоруському кордоні має довжину 186 км. Крім нього, до середини вересня планується завершення будівництва електронного бар'єра завдовжки 202 км. Він складатиметься з підземного кабелю-детектора, камер денного та нічного бачення, а також тепловізорів через кожні 100 м уздовж кордону.

Теги: #литва #кордон #білорусь

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