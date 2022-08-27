Кабмін дозволив приймати комісованих осіб на не пов'язані з підвищеним ризиком для життя посади в ДСНС

Кабінет міністрів дозволив приймати комісованих осіб на не пов'язані з підвищеним ризиком для життя посади в Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, внесено зміни до Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу.

Так, змінами, серед іншого, передбачено надання можливості прийняття на службу до органів та підрозділів ДСНС на посади, не пов'язані з підвищеним ризиком для життя чи здоров'я, осіб, які були визнані лікарсько-експертними комісіями непридатними до служби за станом здоров'я через захворювання (поранення) та звільнені зі служби цивільного захисту.

Також надано можливість продовження служби до закінчення терміну дії контракту з можливістю укладення нового особам рядового і начальницького складу, які при проходженні служби визнані центральною лікарсько-експертною комісією ДСНС непридатними до служби за станом здоров'я внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби.