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13:46 27.08.2022

Війна повинна закінчитися військовою поразкою РФ і поверненням територій України, всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства - Подоляк

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Війна повинна закінчитися військовою поразкою РФ і поверненням територій України, всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства - Подоляк

Війна РФ проти України повинна закінчитися військовою поразкою РФ, поверненням територій України і трибуналом над злочинцями, всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства, наголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ця війна повинна закінчитися одним шляхом: військовою поразкою РФ; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії. Для цього не менше зброї потрібна воля до перемоги. Всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства", - написав він у Twitter.

 

Теги: #подоляк

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