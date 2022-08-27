Війна повинна закінчитися військовою поразкою РФ і поверненням територій України, всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства - Подоляк

Війна РФ проти України повинна закінчитися військовою поразкою РФ, поверненням територій України і трибуналом над злочинцями, всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства, наголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ця війна повинна закінчитися одним шляхом: військовою поразкою РФ; поверненням територій України; трибуналом над злочинцями; початком трансформації Росії. Для цього не менше зброї потрібна воля до перемоги. Всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства", - написав він у Twitter.