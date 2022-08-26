У Харкові затримано порушника комендантської години, який погрожував холодною зброєю мешканцям житлового будинку

У Харкові поліція виявила прихильника "русского мира", який агітував за країну-агресора, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Поліцейські Харкова викрили прихильника "русского мира", мешканця Основ'янського району, який в умовах збройного вторгнення Російської Федерації відкрито вів пропаганду та висловлював підтримку країні-агресору. Під час проведення обшуку в його будинку поліція виявила символіку окупантів та російський прапор", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на вул.Матюшенка наряд поліції виявив порушника комендантської години, який погрожував мешканцям житлового будинку холодною зброєю. Чоловіка було затримано та доставлено до відділу поліції для з'ясування обставин події.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 600 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 25 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.