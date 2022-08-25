Троє людей постраждали в результаті ракетних ударів у Шепетівському районі

Жінка та дві дитини постраждали внаслідок двох ракетних ударів по критичній інфраструктурі у Шепетівському районі Хмельницької області напередодні ввечері, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"У результаті 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибиті вікна, двері у цивільних будинках і школі. Це вибухова хвиля", - написав він у телеграм-каналі у четвер уранці.

За його словами, трьом постраждалим надано медичну допомогу.

"За медичною допомогою звернулися 3 особи, зокрема жінка та двоє дітей. У них легкі пошкодження в результаті ураження віконним склом. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - написав він.