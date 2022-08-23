Події

21:35 23.08.2022

Ворог обстріляв Мар'янське у Криворізькому районі, поранено 60-річного чоловіка

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Росіяни обстріляли з "Ураганів" Мар'янське, поранено 60-річного чоловіка, також виникли пожежі, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Також ворог обстріляв Криворізький район: по Мар'янському вдарили з "Ураганів". Поранення отримав 60-річний чоловік, його госпіталізували. У селі горіли півдесятка житлових будинків, господарські будівлі, також спалахнула суха трава. Пожежі ліквідовані", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #облрада #обстріл #криворізький

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