Рятувальники локалізували масштабну пожежу на підприємстві у Харкові

У вівторок вранці у 4-поверховій будівлі підприємства у Новобаварському районі Харкова розпочалася пожежа.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про займання надійшло о 4:41.

"На місце події було направлено 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 90 осіб особового складу ДСНС. Полум'я охопило площу близько 5000 кв.м. Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев'яні віконні рами з першого до четвертого поверху, а також покрівля будівлі підприємства", - йдеться у повідомленні.

Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалося локалізувати о 6.30. Триває ліквідація пожежі.

Жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.